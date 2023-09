Share on Email

Durante o lançamento da Revista, o Professor Edson comentou da importância da publicação da obra na versão online e a estrutura científica, seguindo os parâmetros de avaliação da CAPES, a Revista é intitulada “Caminhos do Pampa” e pode ser conferida no link: https://revistas.ceeinter.com.br/caminhosdopampa/index

Na sequência, o Sr. Marco – Presidente do CMPCA explanou sobre a temática da 4ª Conferência Nacional de Cultura, Democracia e Direito à Cultura, bem como os eixos que serão trabalhados e discutidos. E realizou o convite para a Conferência Municipal de Cultura, que será realizada no dia 21 de outubro de 2023, durante a 42ª Feira do Livro, na Praça Getúlio Vargas.

Encerrando a atividade, Rodrigo Guterres – Diretor de Cultura do município, relatou sobre o panorama do Sistema Municipal de Cultura e sua constituição, situação real da Lei Paulo Gustavo e detalhou os artigos e incisos e seus respectivos valores, e ao final abriu para o público relatar suas experiências, expectativas e sugestões para a elaboração dos editais.

Prestigiaram a atividade Vereador Luciano Belmonte – Presidente da Câmara, Vereador Anilton Oliveira – Presidente da Escola do Legislativo, o Vereador João Leivas Neto e a Vereadora Fátima Marquezan, conselheiros municipais de cultura, integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete, agentes de cultural do município, artistas e fazedores de cultura.