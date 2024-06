Pré-Congresso de jovens da Assembleia de Deus será neste fim de semana

Jovens do setor Israel da Igreja Assembleia de Deus de Alegrete realizam neste próximo fim de semana, em Alegrete, o pré congresso de jovens com o tema Perseverar até o fim. No dia 28 as atividades serão na congregação do bairro Boa Vista com início às 19h 30min, confirmanda a participação do presbítero Ezequiel Pollanno. No sábado e domingo ( 29 e 30), o pré congresso de jovens será na sede da igreja na rua Barão do Cerro Largo às 19h.

Todos os jovens e suas famílias estão convidados a participar do evento que terá momentos de muita oração, fé e reflexão. O pré-congresso contará com a presença da pregadora Cássia Taele de Caxias do Sul na sede da Igreja.

Andrew Severo e sua esposa Andreia são os coordenadores do evento que vai buscar chegar ainda mais perto do coração de todos os jovens que buscam na palavra da Bíblia os ensinamentos para uma vida de fé, amor, respeito e paz.

Os pastores presidente e vice da Assembleia de Deus de Alegrete são: Walcir Lamberti e Gunar Lamberti, os evangelistas Henrique Rupel e Leonara e Andrew e Andreia Severo.