Alunos da Urcamp realizam projeto com foco na agricultura familiar e aposentadoria

Estudantes do curso de Direito da Universidade da Região da Campanha (URCAMP) em Alegrete, em colaboração com a Associação dos Trabalhadores Rurais, lançaram um projeto integrador para informar e orientar agricultores familiares sobre os documentos necessários para a aposentadoria como segurado especial.

Projeto Integrador em Parceria com Associação dos Trabalhadores Rurais de Alegrete esclarece as documentação necessária para o procedimento adequado do processo de aposentadoria no Município. Os autores do projeto, Leonardo Corrêa Pereira, Luiza Diniz, Maria Eduarda Varalo e Perachi Pedroso, sob a orientação do Prof. Me. Frederico Thadeu Pedroso, enaltecem a importância dessa atividade para esclarecer os procedimentos adequados sobre aposentadoria como segurado especial.

A ação visa esclarecer os direitos dos agricultores familiares, conforme estipulado pela Previdência Social, destacando que esses trabalhadores têm direito à aposentadoria por idade e outros benefícios, mesmo sem contribuições diretas. O projeto proporciona uma lista detalhada de documentos indispensáveis para a comprovação da atividade rural, facilitando o processo de aposentadoria para esses trabalhadores.

Lista de Documentos Necessários:

Contratos agrários como de parceria ou comodato rural. Cadastro do INCRA através do CCIR. Comprovante do sindicato dos trabalhadores rurais. Bloco de notas do produtor rural. Registros de venda de produtos rurais. Notas fiscais de entrada de mercadorias, com identificação do produtor rural e/ou sua própria. Inscrição de contribuições à previdência social e pagamento de ITR. Comprovante de pagamento ao IAPAS (contribuição de INSS) anterior a 1991. Certidão de nascimento/casamento, que mencione a profissão do agricultor. Histórico escolar do período em que estudou em área rural.

Quem é o Segurado Especial?

Segurado especial é a pessoa física que reside em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo, explorando atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais ou sendo seringueiro/extrativista vegetal, cuja principal fonte de renda provém dessas atividades.

Este projeto é uma iniciativa fundamental para assegurar que os direitos dos agricultores familiares sejam respeitados, facilitando o acesso à aposentadoria e promovendo a inclusão social e a segurança no meio rural. Foram estruturados, novas medidas