Preço da carne e do tomate são os vilões na pesquisa do Sindicato da Alimentação

A tradicional pesquisa dos preços de uma cesta básica elaborada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete – STIAA, traz os valores em quatro dos principais supermercados de Alegrete. O trabalho foi realizado no último dia 29, pelos sindicalistas Roni Goulart Marteganha e Silvana Vieira Ramos.

Segundo a instituição sindical, a pesquisa serve para auxiliar os trabalhadores e também a comunidade em geral na hora de pesquisar preços antes de irem às compras. O mês de maio apresentou valores com diferença de até R$ 10 (Dez Reais), entre um supermercado e outro no valor total da cesta sindical. A Rede Vivo teve a cesta básica mais cara. O valor foi de R$ 294,51. Logo em seguida, aparece a Peruzzo com o total de R$ 273,93. A Ecomix apresentou um total da cesta do Sindicato em R$ 244,60. Já o Blakizi ficou com o menor valor na cesta, R$ 236,97. A pesquisa visitou apenas quatro supermercados de rede do município. Considerando apenas os produtos de consumo, a cesta no Baklizi custou R$ 191,41 e na Vivo R$ 232,33.

Para o consumidor que pesquisa preços, a pesquisa serve de um aliado na hora de economizar. Entre os produtos de higiene listados pela pesquisa houve uma média entre os supermercados de aproximadamente R$ 12,50. Já entre os produtos de limpeza a diferença chega a Dez Reais. A Rede Vivo ficou com o valor mais alto entre os itens de limpeza, e a Peruzzo apresentou o preço mais baixo.

Entre os itens que chamam a atenção na cesta, aparece o óleo de soja que foi encontrado por R$ 8,99 o mesmo valor do quilo do tomate. O quilo da carne de paleta foi encontrado por R$ 28,98 e entre supermercado o mesmo produto estava R$ 19,99. O pacote de 5kg de arroz foi encontrado por R$ 26,99 e em outro o pacote de 5kg custava R$ 18,49.

Confira os preços pesquisados em maio pelo STIAA, na cesta básica listada pela instituição que representa os trabalhadores no ramo da alimentação no município.