Níveis de estoque de sangue no Hemocentro estão críticos; há falta de todas as tipagens

O Hemocentro de Alegrete, referência no abastecimento de sangue na região, enfrenta uma grave crise de suprimento sanguíneo. A falta de doações tem deixado os estoques em níveis críticos. Diante dessa situação alarmante, é crucial que a comunidade se mobilize e realize doações de sangue com urgência.

Entre os casos urgentes que necessitam de sangue está o de um bebê internado na UTI Neo, que precisa de sangue do tipo O negativo. No entanto, é importante ressaltar que todas as tipagens são fundamentais e as doações precisam ser realizadas com urgência. Mesmo que seu tipo sanguíneo não seja O negativo, sua doação pode salvar a vida de outras pessoas em situações de emergência ou tratamento médico. Cada doação é fundamental para manter o suprimento adequado e garantir que todos os pacientes recebam a assistência necessária.

A falta de sangue no Hemocentro de Alegrete é uma preocupação que afeta diretamente a comunidade como um todo.

Os requisitos básicos para doação de sangue incluem:

Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal); Estar em boas condições de saúde; Pesar no mínimo 50 kg; Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; Estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação; Portar documento oficial com foto.

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemocentro de Alegrete, localizado ao lado da Santa Casa na General Sampaio e fica aberto para receber doações de segunda a sábado, das 7h às 13h, exceto às quartas-feiras.

Doar sangue é um gesto de generosidade que pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Lembre-se: uma pequena ação pode ter um impacto enorme.