A Cabanha Santa Camila, de Alegrete conquistou o Lote Reservado Grande Campeão Machos Braford com os exemplares FIVY173, FIVY188 e Y138, e Melhor Macho Rústico Braford com o touro Y138.

Mais o Reservado Grande Campeão, com o exemplar Z15 e o Campeão Terneiro Menor, animais do criador Manoel Francisco Rodrigues. O Terceiro Melhor, quem levou para casa foi a Fazenda Irapuá, de Cachoeira do Sul (RS), com o terneiro de tatuagem TEL003. O escolhido pelo jurado como Grande Campeão, foi o animal de tatuagem B53, da Fazenda Mãe Rainha, da cidade catarinense de Lages.

Nas fêmeas, a Cabanha Santa Camila e Reserva do Cambará, de Guaíba, conquistaram o prêmio de Grande Campeã, com a terneira Z170. A Cabanha Santa Camila, também conquistou o prêmio de Terceira Melhor, com a terneira FIVZ65.

A Fazenda Esperança de Alegrete do criador Raphael de Sá e Silva Houayek conquistou o título de Campeã Terneira Maior e a Terceira Melhor Terneira.

Outro grande feito que merece destaque, foi o título de Reservado Grande Campeão Nacional 2023, do touro Maradona que deu show. Mesmo com 80kg menos na categoria (resultado de uma série de problemas como tristeza, timpanismo, sapo) renasceu das cinzas e mostrou sua qualidade genética. Um verdadeiro campeão. “Obrigado a todos que apoiaram e ajudaram até aqui. Parabéns aos parceiros/sócios do condomínio Los Hermanos que apostam nessa genética de elite”, destacou o produtor Raphael da Fazenda Esperança.

Integram o Condomínio Los Hermanos a Estância do Sossego – Uruguaiana – Ana Maria Ormazabal; Fazenda do Cedro – Santana do Livramento – Asdrubal Machado e Lucas Machado; Braford Santa Terezinha – Lavras do Sul – Guilherme Wolf Pimentel; Fazenda Tabuleiro – Lavras do Sul – Lucas e Priscila Caletti; Estância Los Pinos- Alegrete – Rodolfo Frederico de Moura Reis Álvares da Cunha e Fazenda Esperança – Alegrete – Raphael Houayek.

O evento consolidou mais um ano de crescimento da Exposição Nacional Hereford e Braford. Superando a edição de 2022, em número de animais, expositores e patrocinadores, a feira vem ganhando força a cada ano e confirmando o crescimento das raças no Brasil.

Considerada a exposição mais importante das raças, o evento conta com o maior número de animais em pista para julgamento, este ano foram 455 animais concorrendo a prêmios, sendo 309 na modalidade Rústico e 146 modalidade Argola, de 60 propriedades, de 31 cidades, de quatro estados, Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Paraná (PR) e Sergipe (SE). Sendo 12 propriedades estreantes.

Entre as novidades deste ano está a presença de empresas locais com produtos para venda, agricultura familiar e a loja oficial da ABHB, além de grandes empresas que se uniram à Associação para colaborar para o sucesso do evento. Ao total foram 45 patrocinadores.

Realizada pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB), a feira acontece pelo segundo ano consecutivo no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro Magalhães, em Bagé (RS), de 21 a 28 de maio, com uma extensa programação, que inclui julgamentos, remates, palestras e agenda gastronômica. Foram dias intensos de muito movimento, demonstrando a importância da Exposição Nacional no calendário de feiras do Brasil.