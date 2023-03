Preço da gasolina varia R$ 0,30 em Alegrete, aponta levantamento do Procon

Segundo pesquisa de preços dos combustíveis feita pelo Procon do município, os valores são referente a primeira quinzena do mês de março. Os técnicos do órgão de defesa do consumidor visitaram 18 estabelecimentos, em razão de possíveis aumentos de preço, fora da tabela.

Assim como Uruguaiana, Alegrete se prepara para gradativa extinção de carroças

A pesquisa revelou que em 11 postos, a gasolina comum é vendida por R$ 5,79. Já a aditivada foi encontrada em 9 estabelecimentos pelo valor de R$ 5,99.

Quanto ao óleo diesel comum, a pesquisa levantou que o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,67 e R$ 6,49. No óleo diesel S10, oscilou entre R$ 5,77 e R$ 6,49.

O Etanol se mantém em uma faixa entre R$ 4,94 a R$ 5,24, sendo disponibilizado em alguns estabelecimentos.

Confira a pesquisa completa no link:

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1678910583-346.pdf