Prédio da Estação Férrea foi desocupado, mas projeto de revitalização, ainda, não saiu do papel

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo como Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, foram realizadas denúncias de que um grupo de pessoas estava no local e que havia uma quantidade expressiva de lixo, além de ter colchões, cobertas e também ser usado para situações que julgavam irregulares.

“Denunciaram que vândalos estavam dormindo dentro da Estação Férrea, por esse motivo, juntamente com a Brigada Militar, realizamos uma ação para a retirada das pessoas e a limpeza no local que está horrível. Estamos trabalhando em busca de um projeto para a Estação Férrea” – comentou.

Ainda na tarde de ontem, foram retirados entulhos e lixos.

Sinaleiras de pedestres foram desativadas

A Estação Ferroviária de Alegrete foi construída em 1903 e serviu de cenário durante décadas para viajantes de todo o estado, do país e até dos países fronteiriços. Um local de muitas histórias na cidade, está ruindo.

Uma construção que é um patrimônio no Município, retrata o passado pujante, porém, na atualidade, apresenta um processo de deterioração. São muitos os exemplos, desde o mau cheiro, algo que é quase insuportável de ficar no local, devido a prática de pessoas que descartam lixo irregularmente ou até mesmo fazem as necessidades fisiológicas.

Em contato com o Prefeito Márcio Amaral em outra entrevista sobre o local, ele já havia mencionado a busca por um projeto de revitalização. O que terá que ser realizada com parcerias, pois o prédio é cedido, não é do município. Então, recursos de emendas parlamentares não são possíveis de usar.