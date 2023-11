Prédio desaba em Gramado após município registrar rachaduras no solo

Um prédio desabou no bairro Três Pinheiros, em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, 23. No momento do ocorrido, o local não estava com moradores, que já haviam sido retirados por ter sua estrutura comprometida, segundo a RBS TV.

Desde o último domingo, 19, vários moradores da cidade precisaram deixar suas residências após o município registrar o surgimento de rachaduras no solo durante as chuvas que atingem a região. As residências foram interditadas.

A Prefeitura de Gramado informou que 31 pessoas desalojadas estão em um abrigo. Os demais moradores foram para casas de familiares e conhecidos.

Em comunicado nas redes sociais, a prefeitura também informou que, na quarta-feira, o Serviço Geológico do Brasil esteve na cidade para avaliar a situação do bairro Três Pinheiros, a Perimetral e a Ladeira das Azaleias, no bairro Planalto, onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras. O órgão vai elaborar um relatório para direcionar as tomadas de decisões.

Segundo a Prefeitura, o principal local avaliado é o bairro Três Pinheiros, onde ocorreu o desabamento, por ser considerado o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias.

“A Prefeitura de Gramado também deverá solicitar ao Serviço Geológico do Brasil outros estudos, a serem realizados no ano que vem, para fazer uma avaliação das áreas de risco em todo o município, não só as atingidas neste evento climático”, acrescentou.

