No show do ano| Friends apresenta o grupo Akatu em Alegrete

A banda mineira Akatu, uma das revelações do samba e pagode nacional vai aterrissar em Alegrete. A festa está programada para o dia 7 de dezembro, no Clube Sete de Setembro. A promoção é da empresa Friends que promete o show do ano na cidade.

Depois de um tremendo sucesso com o DVD, “Akatu in The City”, os mineiros abocanharam um bom público em todo Brasil, e a cada show, o sucesso é garantido para os fãs. Formado pelos músicos Angelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro), Lukas Gabriel, o Bogé (voz) e Beg (voz), a banda promete uma apresentação grandiosa na 3ª Capital Farroupilha.

Para o cantor Bogé, o show no Rio Grande do Sul vai ser uma boa surpresa para muita gente. “Estamos muito felizes com tudo o que conquistamos com Degrauzinho por Degrauzinho e se depender de nós, vamos crescer ainda mais. Fizemos um trabalho especial com a presença de grandes ícones do gênero, que são referências na música brasileira. Tê-los com a gente agrega ainda mais valor e talento a nosso trajetória”, finaliza.

Mas, antes de conquistar o mundo da bola, o Akatu teve que ganhar seu espaço no cenário belorizontino e chegar aos ouvidos dos pagodeiros de sucesso. A banda surgiu em 2015, formada pelos amigos Ângelo, Caique e Lucas Araújo, presentes na banda até hoje. Com o tempo, passou por diferentes formações, até se consolidar com os vocalistas BEG Candeia e Lukas Gabriel, em 2019.

As primeiras apresentações se concentravam nos bares da Região da Pampulha, até que a pandemia do coronavírus e as restrições que se sucederam levaram o Akatu a se reinventar e focar nos projetos on-line. “Foi por meio das lives que a gente começou a ganhar espaço fora de Minas. Nos preocupamos muito na questão do cenário, das imagens, qualidade de câmeras e áudio. O canal foi crescendo, o pessoal começou a curtir, ganhamos seguidores no Instagram… Foi algo positivo que a gente conseguiu tirar desse momento ruim”, revela Lukas.

Mas, antes de conquistar o mundo da bola, o Akatu teve que ganhar seu espaço no cenário belorizontino e chegar aos ouvidos dos pagodeiros de sucesso. A banda surgiu em 2015, formada pelos amigos Ângelo, Caique e Lucas Araújo, presentes na banda até hoje. Com o tempo, passou por diferentes formações, até se consolidar com os vocalistas BEG Candeia e Lukas Gabriel, em 2019.

O quinteto do Akatu ganhou fama com as lives durante a pandemia e sucesso virtual chegou ao mundo da bola e a pagodeiros do Revelação.

Os projetos do canal do YouTube do grupo durante a pandemia incluem o “Akatu relax”, em junho de 2020, e o “Luau do Akatu”, em março de 2021, além de um videoclipe da música “Complicado”. No entanto, foi com “Encontro de gerações” que o grupo conquistou outro patamar. O projeto, que chegou até o quinteto por meio da Som Line Music e da S4-Produções Artísticas, promoveu uma colaboração entre o novatos do Akatu e os veteranos do pagode, o grupo Revelação.

Informações do show:

Aonde: Clube Sete de Setembro (ar livre)

Quando: 7 de dezembro

Quanto: Pista R$ 30 Vip R$ 60 camarotes esgotados.

Pontos de venda: Friends Bar, Gang, Mandrake, Sympla e promoters

Fotos: reprodução