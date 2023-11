Operação Papai Noel 2023 reforça policiamento em áreas estratégicas de Alegrete

O objetivo principal é intensificar o policiamento nas áreas comerciais, antecipando-se ao aumento do movimento nesta época do ano, o que pode atrair a atenção de indivíduos com intenções criminosas. A ação, que ocorre de maneira antecipada este ano, busca garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos durante as festividades de fim de ano.

A Operação Papai Noel não se restringe a uma localidade específica, abrangendo todo o Estado e estendendo-se até o final do ano. A medida visa atender às demandas de segurança, considerando o incremento nas atividades comerciais e eventos típicos deste período. A presença ostensiva das forças de segurança contribui para dissuadir potenciais infratores e proporciona uma sensação de maior segurança à população.

A Brigada Militar, reconhecida como “a força da comunidade”, reforça seu compromisso em garantir a ordem e a paz social. A colaboração entre a Brigada Militar, Polícia Ambiental e Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete demonstra a integração de esforços para promover a segurança pública de maneira abrangente.

Durante a Operação Papai Noel, os efetivos das instituições de segurança estarão atentos a áreas estratégicas, concentrando esforços nos locais de maior fluxo de pessoas e movimento comercial. A ação preventiva busca assegurar um ambiente propício para as festividades de fim de ano, promovendo a sensação de segurança e tranquilidade para a população.