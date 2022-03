Prefeito libera uso de máscaras em ambientes fechados

Share on Email

O prefeito Marcio Amaral juntamente com o vice- Jesse Trindade, anunciou, no final da manhã deste dia 31, em seu gabinete, a liberação do uso de máscara em ambientes fechados.

Ele ressaltou que a decisão está baseada em dados que apontaram a grande cobertura vacinal no Município e a drástica diminuição de novos casos positivos.

Anuncio da liberação o uso de máscara em Alegrete

O Decreto Municipal 276 libera o uso desse acessório, também, em ambientes fechados.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, falou desse dia histórico colocando os números de que 91% da população está imunizada, sendo que 82% com as duas doses e 70% da população com a dose de reforço, assim como, a diminuição dos casos para alegria de toda a saúde e administração municipal.

O vice- prefeito, Jesse Trindade, parabenizou as campanhas e todo o trabalho da área de saúde do município, além da fiscalização que, por todo este, tempo realizou um trabalho ímpar nesta pandemia.

O prefeito, Márcio Amaral, colocou que as pessoas que quiserem continuar usando em ambientes como transporte coletivo, elevador e outros estão à vontade.

O uso de máscara em ambientes abertos já tinha sido liberado há 15 dias.