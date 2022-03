Policiais civis de Alegrete aderem à paralisação por reposição de perdas salariais

Polícia Civil de Alegrete realiza mais uma paralisação nesta quinta-feira(31). O protesto ocorre em frente à Delegacia de Polícia.

Os policiais civis gaúchos estão paralisados para reivindicar um melhor reajuste em seus salários, diante proposta de reposição de 6% do governo do Estado. A paralisação acontece dentro das delegacias e a orientação é que a população utilize a Delegacia Online para registro de ocorrências.

Casos urgentes ou graves, como homicídios, violência doméstica e casos envolvendo crianças e adolescentes, são atendidos normalmente.

Prefeito libera uso de máscaras em ambientes fechados

Este é o segundo dia de paralisação proposto pelo Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, o Ugeirm. Uma manifestação também foi convocada para a frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre.

— O nosso movimento é com consciência de que o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu qualquer tipo de greve. É uma paralisação dentro da delegacia, sem prejudicar casos mais graves. O público pode nos procurar para saber o que está acontecendo, porque estamos com este movimento. Em todo este governo (gestão de Eduardo Leite) não tivemos reajuste. A inflação do ano passado foi de 10% e, este ano, está com toda esta crise. Olha o preço da gasolina… Desta forma, em 10 anos, a inflação nos deixará com dificuldade de manter nossas famílias — argumenta o comissário Alexandre Vargas, representante do Ugeirm na Serra, em referência à proposta de adesão do governo do Estado ao regime de recuperação fiscal do governo federal.

O sindicato que representa os policiais militares gaúchos emitiu uma nota de repúdio a proposta de 6% de reposição salarial aos servidores públicos estaduais, mas não anunciou nenhuma paralisação. No comunicado, a Associação Beneficente Antônio Mendes Filho (Abamf) afirma que o governo estadual despreza as perdas salariais que superam 50% nos últimos oito anos.

Professores fazem manifestação, em frente ao MP, contra retirada de diferença salarial da categoria

Delegacia Online

Os registros feitos pelo site da Delegacia Online têm a mesma validade e prazos de execução que um boletim de ocorrência feito em uma delegacia. A vantagem é que pode ser feito de qualquer lugar. Criado para ser intuitivo e explicativo, o site conta com mais de 20 opções de registros, como perda de documento, furto/roubo, estelionato e acidente de trânsito sem feridos. Durante a pandemia, ainda foi incluído um “registro geral” para que o cidadão possa relatar qualquer situação que não esteja prevista nos ícones anteriores.