Prefeito Márcio Amaral e secretários participam de reuniões em Porto Alegre

Compartilhe















O prefeito de Alegrete e os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo Caroline Figueiredo e de Infraestrutura Mário Rivelino Soares estiveram cumprindo agendas em Porto Alegre, participando de reuniões e articulando melhorias para o município.

No dia 7 de abril estiveram no Centro Administrativo do Estado do RS em agenda com o secretário Estadual de Turismo Ronaldo Santini para tratar de assuntos sobre a pasta e a importância do setor para a retomada da economia. Na ocasião, o prefeito entregou ao secretário o Projeto de Desenvolvimento do Turismo Municipal, apresentou a marca “Alegrete um baita destino”, cujo objetivo é o fomento do turismo cultural na cidade para a geração de renda e empregos. Embora o setor seja um dos mais afetados pela pandemia, estima-se que será um dos mais importantes na retomada da economia.

No dia 8 de abril, o prefeito e seus secretários estiveram na sede do DAER do RS, em reunião com o secretário adjunto de Logística e Transportes do RS Luiz Gustavo de Souza para tratar sobre a manutenção da malha rodoviária estadual do município, especialmente sobre a RS377, a estrada do Caverá e a instalação da sede regional do DAER em Alegrete

No dia 8 de abril, o prefeito e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo estiveram em reunião com a CEO do Tecnosinos Suzana Kakuta, juntamente com Cristiane Carvalho, assessora do deputado Márcio Biolchi. O motivo da reunião foi o projeto de interiorização do Polo Tecnológico da Unisinos, um dos principais no país.

Prefeito e secretários também participaram de reunião com o secretário Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios Luiz Carlos Busato para tratar sobre o “Programa RS Negocia” abordando assunto referente a dívida do Governo Estadual com o município

DPCOM