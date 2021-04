Campus Alegrete da Unipampa renova empréstimo dos climatizadores para o Gripário

Compartilhe















Na última segunda-feira (12), foi renovado o empréstimo dos climatizadores com coluna e vapor d’água entre o Campus Alegrete, direção e o Centro de Triagem Respiratória (gripário), da Prefeitura representada pela servidora municipal Flora Helena Braga de Freitas.

O empréstimo dos aparelhos pela UNIPAMPA ao município iniciou no dia 4 de março, diante da necessidade de amenizar o calor da equipe que presta atendimento a população que procura o Centro de Triagem Respiratória, que fica localizado no ginásio do Instituto de Educação Estadual Oswaldo Aranha.

Segundo a universidade, a renovação do empréstimo dos equipamentos tem validade até o dia 5 de maio, podendo haver prorrogação do empréstimo conforme a necessidade do local.

Júlio Cesar Santos Foto e Fonte: Direção do Campus Alegrete/Unipampa