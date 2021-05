Prefeito Márcio Amaral mantém audiência com produtores rurais e o deputado estadual Zucco

Compartilhe















O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e os secretários de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri e de Desenvolvimento Econômico e Turismo Caroline Figueiredo participaram na tarde desta quarta-feira (26/5), às 16h, no auditório do Sindicato Rural de Alegrete (SRA), de uma reunião com o deputado estadual Tenente-Coronel Zucco (PSL). O evento teve a participação do Sindicato Rural, Associação dos Arrozeiros, CAAL, Pilecco e diversos produtores.

O deputado estadual, que expôs alguns dos seus projetos para Alegrete, recebeu inúmeras demandas por parte da classe ruralista, que também tiveram a assinatura do prefeito Márcio Amaral. “O setor produtivo precisa de recursos em obras estruturantes principalmente em rodovias e comunicação. Ao atender as demandas de infraestrutura do setor agrícola, o governo se junta aos esforços que vêm sendo empreendidos localmente pela prefeitura e pelos produtores, na recuperação e, fundamentalmente, na pavimentação de estradas, como a RS 566, que é fundamental para o setor agropecuário. Vamos continuar trabalhando em apoio para obras que vão trazer desenvolvimento não somente ao setor agrícola, com o escoamento da sua produção, mas para toda a população, que vai se deslocar com mais segurança e qualidade pelas nossas estradas e rodovias. Focamos na parte estrutural, porque é a mais urgente e a nossa região precisa disso para continuar se desenvolvendo economicamente”, pondera o prefeito.

O presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes e a presidente da Associação dos Arrozeiros, Fátima Marchezan entregaram um documento com as reivindicações dos produtores de Alegrete, município de maior extensão territorial do Rio Grande do Sul, com 7,8 mil quilômetros quadrados. Além de reivindicarem a instalação na região de uma Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais e Abigeato (Decrab), que tem apoio da prefeitura, os líderes ruralistas solicitaram intervenção do Governo do Estado para resolver questões estruturais como o andamento do asfalto na RS 566, melhorias no acesso para Itaqui/Maçambará/São Borja e melhorias na ponte do arroio Capivari.

O empresário Onélio Pilecco e o presidente da CAAL, José Alberto Pacheco Ramos também entregaram uma solicitação de apoio ao parlamentar na busca de suporte do governo federal, através do Ministério do Turismo, para retomada do transporte ferroviário em Alegrete e região.