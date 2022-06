Prefeitura abre processo administrativo para apurar conduta de servidor envolvido em contrabando

Os fatos estão sendo apurados e foi determinada a instauração de um Processo Administrativo, com o objetivo de julgar a conduta praticada, sob o prisma da ética, apurar responsabilidades com os princípios legais, pertinentes ao cuidado necessário de se fazer julgamentos com justiça, e, também, dar uma resposta à sociedade sobre incidentes tão deploráveis à nobre função de Servidores Públicos. Demais informações dependem da conclusão do processo instaurado.

Esclarecemos que o referido motorista partiu de Alegrete em missão de transportar pacientes para tratamento em Uruguaiana.

A Prefeitura de Alegrete reitera que repudia condutas dessa natureza, reforça o compromisso com o rigor dos esclarecimentos, investigações e ressalta que dará prioridade na apuração, elucidação do caso e aplicação dos regulamentos cabíveis com total transparência.

Medidas de prevenção a esse tipo de ilícito são adotadas regularmente. Em vista do ocorrido, essas medidas serão reforçadas. A Prefeitura enfatiza que possuí em seu quadro mais de 2.100 servidores e que cuida para que tais atos não sejam capazes de macular a dignidade do desempenho de suas funções na qualidade de Servidores do Município de Alegrete.

O servidor público será afastado por tempo indeterminado até a conclusão do processo legal.