Prefeitura abre processo seletivo para contratar médicos para Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, publicou editais referentes aos processos seletivos simplificados para a contratação temporária de pessoal. O Edital n° 052/2021 torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, destinado a selecionar candidatos para atuarem como médicos em regime de 20h semanais, em caráter emergencial, considerando a pandemia da Covid-19.

Já o Edital 053/2021 pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, destinado a selecionar candidatos para atuarem como médico para atender, em caráter emergencial, considerando a pandemia de COVID-19, às necessidades da Administração Pública Municipal, na Estratégia da Saúde da Família (ESF), 40h semanais.

O Edital nº 052/2021 de Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 01 vaga, inclusive cadastro de reserva, com jornada de 20h semanais. Já o Edital nº 053/2021 destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de 04 vagas. As contratações terão vigência de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da assinatura do contrato, renovável por mais até 180 (cento e oitenta) dias, havendo interesse da Administração Pública Municipal.

As inscrições ocorrerão de 28 a 30 de setembro de 2021, no horário das 8h às 12h, no Protocolo do Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar, situado na Rua Major João Cezimbra Jacques, nº 200, Município de Alegrete/RS, os candidatos deverão seguir os Protocolos Sanitários vigentes como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social.

Para mais informações acesse os editais na íntegra:

Edital nº052/2021

Edital nº053/2021