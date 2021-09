Alegretense é Top 10 no Mundial de Menores de Pádel no México

O jovem padelista alegretense Diogo Corrêa Rodrigues integrou a Seleção Brasileira na disputa do XIII Campeonato Mundial de Menores .

Diogo Corrêa Rodrigues

A competição foi realizada entre os dias 20 e 26 de setembro na cidade de Torréon Coahuila no México e contou com a presença do alegretense representando o Brasil na categoria Sub-14.

Integrantes no masculino da Seleção Brasileira

Foi o primeiro mundial de Diogo que na Open fez dupla com Bernardo Chagas de Camaquã. Eles superaram as duplas do Chile, os donos da casa e acabaram eliminados nas quartas de final por uma dupla da Argentina. Pelo torneio entre nações, Diogo assegurou um 5º lugar no Mundial em Torréon.

Diogo em mais uma partida no mundial

“Minha participação no Mundial de Menores de Pádel foi satisfatória. Joguei no Open e nações, finalizamos nas oito melhores duplas do mundo. E pela categoria nações, ficamos em quinto lugar do Mundo. Saio daqui com muito aprendizado e muitas novas amizades”, avaliou o padelista alegretense.

Diogo contra os chilenos

Diogo e Bernanrdo finalizaram como 8ª melhor dupla do mundial

O Brasil esteve representado no Mundial com 24 padelistas, 12 no masculino e 12 no feminino. Diogo foi comandado pelo técnico Osmar Scherer. Diogo está com a chegada programada para esta quarta-feira (29), em Alegrete.

Delegação do Brasil no México

Fotos: acervo pessoal