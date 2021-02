12° BE Cmb Bld realizou desinfecção na Delegacia de Polícia

Compartilhe















Em consonância com as ações desempenhadas pelo Exército Brasileiro durante a pandemia de COVID-19, o 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) apoiou a 1ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Alegrete no dia 3 de fevereiro de 2021, na descontaminação das suas instalações.

Tendo em vista o grande fluxo de cidadãos que frequentam aquele órgão, houve a necessidade de descontaminação das suas dependências para evitar a propagação do novo coronavírus, porém, as atividades de atendimento foram retomadas no mesmo dia.

A Equipe de Descontaminação do “12 BE”, comandada pelo 3º Sargento Ierke, cumpriu a missão de higienizar as instalações da DPPA, no tempo aproximado de uma hora e meia e contribuiu para que o ambiente apresente menos risco de contaminação pelo novo coronavírus aos cidadãos.