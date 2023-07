Prefeitura adquire equipamentos destinados à Secretaria de Agricultura e Pecuária

Essa ação faz parte de um investimento contínuo que já ultrapassou os R$ 10 milhões nos últimos dois anos e meio, beneficiando o escoamento da produção, o transporte escolar e a qualidade de vida da população rural.

O prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade estiveram presentes para entregar pessoalmente os equipamentos. Entre as novidades, destaca-se a aquisição de um semi reboque prancha, um investimento de aproximadamente R$ 275 mil. Esse veículo será utilizado para o transporte seguro de máquinas e equipamentos, contribuindo para agilizar o deslocamento e manutenção dos mesmos.

Outro investimento importante foi a aquisição de um kit conjunto móvel modular, destinado ao abastecimento e lubrificação das máquinas. Esse kit, no valor de R$ 224.500 mil, irá proporcionar maior agilidade e eficiência nas operações, garantindo a disponibilidade dos equipamentos quando necessário.

Além disso, a Prefeitura também adquiriu um container que servirá como alojamento para as equipes que trabalham nas estradas vicinais. Com um investimento de R$ 103 mil, esse espaço proporcionará condições adequadas para os profissionais que atuam diretamente na manutenção e melhorias das estradas rurais.

Todas as aquisições foram realizadas com recursos livres do município, evidenciando a busca pelo equilíbrio financeiro por parte da administração municipal. Esse compromisso permite que Alegrete invista no que é necessário para o desenvolvimento e bem-estar da população, especialmente daqueles que vivem no campo.