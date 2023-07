Fernanda, dos primeiros passos à formatura, uma bailarina que hoje ensina a arte do ballet

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A história da rosariense que chegou aos 2 anos em Alegrete, Fernanda Bitencourt Kummer, e iniciou com o ballet clássico aos 4 anos, quando a mãe Valderes Gomes e o pai Edmar Kummer (in memoriam) efetivaram a matrícula na Escola de Dança Ballerina, onde ela permanece até os dias de hoje.

Aos 13 anos, Fernanda decidiu dar uma pausa com a pratica do ballet e, logo em seguida, o arrependimento chegou, pois faltava apenas três anos para que concluísse o sonhado curso de formação em ballet clássico, o qual tem a duração de 10 anos.

Fernanda conta que o pai, naquela época, não estava em condições de manter as mensalidades, e por esta questão financeira o sonho de ser bailarina teve de ser interrompido mais uma vez.

Aos 18 anos e recém casada, foi convidada a fazer parte da Banda Marcial da Escola Polivalente, onde atuou como coreógrafa e, este foi o grande incentivo que ela precisava para voltar a dançar.

Ela começou esta nova experiência coreografando para a ginasta Flávia Kummer (irmã) e em seguida, o coordenador Julinho Fontoura Cordeiro, solicitou que assumisse o comando do Corpo Coreográfico da Banda Marcial, onde atuou por uma década.

Já aos 20 anos, com o apoio do esposo Sandro do Rio Mendes Kummer, retornou para a Escola de Dança Ballerina, quando três anos depois, conseguiu realizar o sonho de ser bailarina.

Exatamente no dia 3 de Dezembro de 2010, apadrinhada por Julinho Fontoura Cordeiro, recebeu das mãos da professora Jacqueline Zacarias Silveira o certificado de conclusão do curso de ballet clássico pela Escola de Dança Ballerina. A mãe da pequena Nélly Bitencourt kummer Mendes de 4 anos, não para, tem uma rotina corrida com aulas de segunda a sábado.

Nesta mesma época já foi convidada a ingressar no corpo docente do Projeto Primeiros Passos, que é pioneiro em ofertar aulas de ballet para a comunidade de baixa renda do município de Alegrete. Este projeto foi criado em 1996 pela diretora da Escola Ballerina, professora Jacqueline Zacarias Silveira e já revelou importantes talentos para a arte da dança, entre eles Dandara Veiga que hoje é bailarina profissional no Estados Unidos na cidade de Nova York.

Desde sua formação, Fernanda atua no Projeto que neste ano completa 27 anos de arte e cultura, oportunizando a arte da dança para todos. Atualmente além do município de Alegrete, o projeto atende também a cidade de Manoel Viana.

“A dança para mim foi um dom ofertado pelo nosso criador, e com muito amor e dedicação eu a levo para os lugares aonde me chamam”, pondera Fernanda.

“Quando eu olho para cada um dos meus alunos, vejo em mim a oportunidade que foi ofertada e o quanto sou feliz com o que faço. Amo o trabalho que realizo e sei também que por eles eu sou amada. Sou grata a Deus pela graça recebida, pela Escola de Dança Ballerina por esta oportunidade e acolhida, e o reconhecimento de cada uma das famílias por onde passei e por onde passo”, destaca a bailarina.

Fernanda registra que a dança continue sendo encantadora em todo o lugar, onde estiver uma professora pronta para ensinar e amar o que faz. “Sei que em cada aluna deixo um “carimbo” dos passos e recebo delas o “brilho” no olhar e um sorriso nos lábios”, afirma.

E assim a professora Fernanda Bitencourt Kummer, aos 36 anos é formada pela Escola de Dança Ballerina, docente e coordenadora artística do Projeto Primeiros Passos, vive uma rotina no mundo da dança e com forte participação comunitária, levando tudo que aprendeu ao longo dessa vivência na escola Ballerina.

Fotos: acervo pessoal