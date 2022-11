Gaspar Martins: como era antes do Calçadão, como ficou e como será em poucas semanas

A história é o registro do que um dia um momento, lugar ou fato já existiu. E assim acontece com o calçadão de Alegrete.

Até o final dos anos 80, ele era apenas a primeira quadra da rua Gaspar Martins, a principal do centro de Alegrete, com calçadas normais e a rua no meio em que o trânsito fluía da Gaspar em direção à praça.

Rua Gaspar Martins, antes do calçadão

-Lembro que estar naquele quadra era o máximo, porque era onde tinham as principais lojas, como a Casa Moojen que vendia eletrodomésticos e eu ficava olhando tv preto e branco na vitrine, sonhando de quando meu pai ia comprar uma para nossa casa, isso na década de 70, disse a dona de casa Maria da Luz.

No ano de 1989, Alegrete seguiu a tendência da época e mudou o visual da primeira quadra, com o calçadão que deu um ar de modernidade à Teceira Capital Farroupilha. Famílias circulavam no local com suas crianças, num espaço amplo, novas lojas se fixaram ali onde todos podiam ver vitrines e desfrutar do local.

Calçadão Alegrete –

Sendo o principal ponto de referência da cidade era comum as pessoas dizerem: te enconto no calçadão.

Calçadão Hélio Riacciardi

Passados mais de 35 anos, um novo projeto, a pedido de empresários do local, vem para seguir a atual tendência de algumas cidades da região( exemplo: Santiago e São Gabriel) e melhorar o fluxo do movimento na quadra do calçadão Helio Ricciardi. Como e projeto é para rua, o Secretário de Planejamento e Vice- prefeito, Jesse Trindade dos Santos, disse que não tem maquete de como vai ficar a obra.

Desde a última quarta-feira dia (9), o barulho das máquinas e o movimento dos trabalhadores está transformando o passeio público do coração da cidade.

obra do calçadão novembro 202

Ali, bem no meio, será construído um estreito corredor para passagem de carros, em trânsito lento. Nos lados, calçadas largas, uma repaginação com projeto de iluminação e novos bancos.