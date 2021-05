Prefeitura convoca responsáveis por campas vencidas no Cemitério Municipal

Compartilhe















A Prefeitura do Alegrete, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informa aos familiares e interessados nas campas arrendadas do Cemitério Público Municipal que a situação dos contratos de arrendamento já vencidos devem ser regularizadas, seja com a renovação ou retirada dos restos mortais.

Solicita-se que após os vencimentos dos cinco anos, entre os períodos de 2011 a 2015 do corrente do mês de vencimento em 2021, responsáveis compareçam na Secretaria de Infraestrutura ou no Cemitério Municipal com a referida Certidão de Óbito, para regularizar a situação.

