O evento de descentralização aconteceu no Porto dos Aguateiros, das 8h às 17h, proporcionando aos moradores uma oportunidade única de interagir diretamente com seus representantes eleitos. O prefeito municipal, Márcio Amaral, juntamente com o vice-prefeito, Jesse Trindade, e diversos secretários municipais, estiveram presentes para ouvir os anseios imediatos dos cidadãos.

Durante a manhã, a Câmara de Vereadores realizou uma Sessão Descentralizada em conjunto com o Executivo Municipal. Esse encontro permitiu uma discussão aberta e transparente sobre as questões locais, proporcionando um ambiente propício para a troca de ideias e sugestões entre os representantes do povo e seus eleitores.

O evento foi marcado pela participação ativa da comunidade, que teve a oportunidade de expressar suas preocupações e expectativas em relação aos serviços públicos, infraestrutura, segurança e outras questões relevantes para o desenvolvimento da região. A presença maciça dos moradores destacou a importância de iniciativas como essa, que promovem o diálogo entre governo e cidadãos.

Além de ouvir as demandas da população, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores aproveitaram a oportunidade para informar sobre os projetos em andamento, programas sociais e demais ações que estão sendo desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Alegrete.