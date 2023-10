Movimento no comércio está muito abaixo da média nesta época do ano

Share on Email

A reportagem do PAT saiu no centro de Alegrete na tarde da última quarta-feira e entrevistou alguns logistas e comerciantes para saber como esta o comportamento das vendas na reta final do mês de outubro.

Em um estabelecimento de roupas, a gerente relatou que esse é o pior ano de vendas da rede. Ela aponta que essa escassez é fundamentada na crise que o país está vivendo, ” as pessoas pensam duas vezes antes de adquirir uma calça ou outra peça de roupa, salientou a responsável pela loja.

O funcionário de uma loja de calçados, apontou que muitas vezes os cliente nem entram para perguntar preço, ele relata que por muitas vezes as pessoas optam por adquirir suas mercadorias na internet. – Hoje em dia está cada vez mais difícil competir com o mundo digital”, salientou o servidor.

Duas funcionárias de uma empresa de cosméticos confirmaram os relatos de outros estabelecimentos. Segundo elas, o movimento é muito fraco; ” muitas vezes ficamos uma manhã inteira esperando por clientes, antes era uma correria, agora virou um deserto de procura, salientaram as servidoras.

No geral o movimento é tímido, porém, os gestores das empresas relatam que com a aproximação do fim de ano, o fluxo de clientes deve aumentar, falam esperançosos.