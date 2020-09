Além de servir a democracia, veja as vantagens de ser mesário nas eleições

Compartilhe











As eleições municipais de 2020 acontecerão no dia 15 de novembro. Faltando pouco mais de dois meses meses para a realização do pleito, a Justiça Eleitoral começou a convocar os mesários para que trabalhem nas eleições.”

Quem atua na eleição tem direito a dispensa do trabalho (seja ele na iniciativa privada ou no funcionalismo público) por dois dias, por turno trabalhado no processo eleitoral, sem prejuízo do salário – serão, portanto, quatro dias de folga, confirmando-se as duas etapas de votação.

Para se voluntariar a mesário, o eleitor preenche inscrição, que fica aberta permanentemente, por meio de formulário específico disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pessoalmente no cartório eleitoral.

Outro benefício é o pagamento de um auxílio alimentação. A ajuda é no valor de R$ 35,00 por cada turno trabalhado.

Os estudantes universitários que trabalharem nas eleições ainda possuem outra vantagem. O serviço pode ser validado como horas complementares nas instituições conveniadas ao Projeto Universidade Amiga. Nesse caso, são 30 horas por turno trabalhado. Quem prestar concurso público também ganha outros benefícios. Além da isenção da taxa de inscrição, o fato de ter trabalhado em eleições serve como critério de desempate.

O voluntário deve aguardar pelo comunicado oficial para saber se trabalhará ou não (essa informação pode ser disponibilizada por carta, via Correios, por e-mail ou em lista nos cartórios eleitorais e é publicada em Diário Oficial).”