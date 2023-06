Prefeitura está reformando todas as escolas municipais e Centro Cultural

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete está empenhada em promover melhorias na educação e na cultura local. Com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade e fortalecer o acesso à cultura, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer iniciou um amplo programa de reforma em todas as escolas municipais e no Centro Cultural.

Acreditando que a construção de uma cidade melhor passa necessariamente por uma educação de excelência, a Prefeitura está investindo na valorização dos profissionais da educação, no diálogo constante com a comunidade escolar e na modernização das estruturas de ensino.

O programa de reforma contempla todas as escolas municipais, e algumas delas já tiveram suas obras concluídas. Entre as escolas que já passaram pelo processo de reforma, destacam-se: Gente Miúda, Guto Pereira, Eurípedes Brasil Milano, Lions Clube, Mario Quintana, Manoel Estivelat, Euclides Lisboa e Honório Lemes (1ª Etapa concluída, 2ª Etapa por iniciar). Além disso, as escolas Marcelo Faraco (1ª Etapa concluída, 2ª Etapa em execução), Nossa Senhora das Graças (1ª Etapa concluída, 2ª Etapa em execução) e Francisco Mafaldo (1ª Etapa em execução) estão passando por obras de revitalização.

No entanto, algumas escolas ainda estão na fase inicial do processo de reforma. São elas: João Cadore, Palmira Palma e Murillo Nunes de Oliveira (Polo da Conceição). Essas escolas receberão as intervenções necessárias para garantir um ambiente adequado e propício ao aprendizado dos estudantes.

Além das escolas municipais, o Centro Cultural também será contemplado pelo programa de reforma. Embora as obras ainda não tenham sido iniciadas, a expectativa é de que em breve o espaço cultural seja revitalizado, oferecendo melhores condições para a realização de eventos, exposições, apresentações artísticas e demais atividades culturais.

A iniciativa da Prefeitura em reformar todas as escolas municipais e o Centro Cultural demonstra o compromisso com a educação e a cultura da cidade. Essas melhorias refletem o empenho em promover um ambiente educacional estimulante, capaz de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes, e também um espaço cultural dinâmico, que valorize a diversidade e proporcione acesso amplo às manifestações artísticas.