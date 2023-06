Morte trágica de Evandro Farias, em Caxias, abala a comunidade esportiva de Alegrete

O alegretense e um dos fundadores do S.E.R. Alegrete em Caxias do Sul, Evandro da Silva Farias, conhecido como Zezé, faleceu aos 46 anos, tragicamente em um acidente em Caxias do Sul nesta sexta-feira (16).

Evandro era um atleta apaixonado pelo esporte e pelo futebol amador. Sua partida repentina deixou uma lacuna no coração da comunidade esportiva local. Diversos times de futebol, como o Ser Alegrete e o Fronteira Oeste F.C., e os demais times amadores de Alegrete, têm prestado homenagens nas redes sociais em memória de Zezé.

“Recebemos a triste notícia do falecimento trágico de nosso atleta, companheiro e amigo Evandro da Silva Farias nesta tarde. Ele defendeu as cores do veterano Corpo e Movimento com muita garra e qualidade. Como diz a música: “a rede balança com seu último gol”. Ele marcou um belo gol cobrando falta na vitória deste ano contra o Cruzeiro. Descanse em paz e que a família encontre forças neste momento difícil”- descreveu um dos atletas.

Evandro era conhecido por ser uma pessoa alegre, humilde e contagiante, sempre com um sorriso no rosto. Agora, temos a certeza de que seu coração está em paz, junto com o pequeno Arthur – informou outro amigo devido ao falecimento do menino no ano de 2021, após uma luta contra o câncer.

O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (16), na Rua Ludovico Cavinato, próximo aos Pavilhões da Festa da Uva. Evandro da Silva Farias, de 46 anos, estava sozinho no veículo, um Citroen Air Cross, com placas de Caxias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão lateral aconteceu após o motorista perder o controle do carro na descida da Ludovico, sentido Pavilhões da Festa da Uva-Centro, em um ponto de curva. O veículo derrapou e chocou-se, pelo lado do condutor, contra um poste de concreto. A pista estava molhada devido às fortes chuvas que atingem a Serra Gaúcha. Infelizmente, Farias não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A comunidade esportiva de Caxias do Sul e de Alegrete está profundamente abalada com a perda de Evandro. Sua paixão pelo esporte e sua personalidade contagiante deixarão saudades em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Informações sobre o acidente LEOUVE