Prefeitura estuda possível supressão de linhas do transporte coletivo

A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania, realizou durante a última semana uma fiscalização nas linhas noturnas do transporte público. As fiscalizações foram motivadas por um protocolo realizado pela empresa Expresso Fronteira do Oeste, solicitando a desativação das linhas C1 e C2, em razão do baixo número de usuários que as utilizam, o que, segundo a empresa, tem causado sérios prejuízos.

O secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que acompanhou os fiscais do setor de transporte público na noite da última sexta feira, 01, mencionou que o número de usuários que utiliza as linhas C1 e C2 é baixo e que em razão disso, até a próxima terça-feira, 05, haverá uma reunião com o prefeito Márcio Amaral e a direção da empresa, na busca de alternativas.

“Precisamos reconhecer a dificuldade da empresa em arcar com os prejuízos em decorrência do baixo número de usuários do transporte público em alguns horários do dia, ao mesmo tempo que teremos que buscar o equilíbrio e reconhecer que esses usuários, ainda que sejam poucos, utilizam o transporte público como único meio de locomoção”, destacou o secretário.