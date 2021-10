Motorista embriagado perde controle e colide em muro

Homem de 55 anos foi preso pela Brigada Militar após colidir em muro de residência, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais, a guarnição foi acionada no bairro Capão do Angico. No endereço, o proprietário da residência disse que o condutor de um GM Classic Life havia colidido no muro da casa. O veículo ficou com avarias assim como, a parede.

Ao identificar o condutor, percebeu-se que ele estava com visíveis sinais de embriaguez, desta forma, foi convidado a realizar o teste do etilômetro. O condutor negou-se e foi autuado pela recusa.

No interior do carro, havia garrafas de bebidas alcoólicas que foram apreendidas. O homem foi levado à Delegacia de Polícia onde foi determinado, pelo Delegado de Plantão, prisão em flagrante por embriaguez ao volante.

Devido a interdição do Presídio Estadual de Alegrete e por ser um crime afiançável, o motorista foi ouvido e liberado. Ele vai ficar à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar.

O veículo foi recolhido ao depósito do Detran.