Prefeitura homenageia servidores por destacada atuação no serviço público

Diariamente, ao longo de anos, pessoas deixam suas casas e se direcionam às diversas unidades da Prefeitura de Alegrete onde trabalham na prestação de serviços em prol da comunidade. Neste ano, a Prefeitura de Alegrete escolheu 13 servidores públicos com destacada atuação em 2021, prestando desde o atendimento direto, como nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, segurança, ou nos serviços de apoio, garantindo a realização dos serviços.

Como agradecimento e em reconhecimento à dedicação, a Prefeitura de Alegrete realizou nesta segunda-feira (8) a cerimônia de Homenagem Especial do Serviço Público Municipal. “Somos gratos porque esses servidores oferecem seus conhecimentos e habilidades profissionais para atender às diversas demandas na prestação de serviços à comunidade”, enfatiza o secretário de Administração, Paulo Faraco. Os troféus e certificados foram confeccionados em formato diferenciado e entregues pelos integrantes de cada secretaria municipal e do gabinete do prefeito.

O carinho dedicado pela equipe emocionou os servidores homenageados.

O evento integrou a programação da Semana do Servidor e dos 190 anos de Alegrete. “São carreiras dedicadas ao serviço público e que merecem todo o nosso reconhecimento. Promover este evento é uma alegria por saber que se trata de uma homenagem justa a todos os servidores que contribuem com a sociedade por meio do seu trabalho. A Alegrete que estamos construindo também é resultado da contribuição dos servidores públicos. Nós estamos realizando esta homenagem singela, mas muito representativa, pois simboliza a valorização do trabalho de todos que estão na linha de frente, diariamente, atendendo à população”, destacou o prefeito Márcio Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade afirmou que há 10 anos tem a oportunidade de conviver com servidores públicos, que são colegas de trabalho “Temos muitos desafios pela frente para entregar melhores serviços ao cidadão. Os servidores públicos têm respeito, admiração e parceria da nossa administração, pois eles são os principais responsáveis pela grande fase que a administração municipal atravessa Este momento especial é um tributo a todos os nossos servidores que aqui estão representados em cada setor”, finaliza.

Os secretários municipais Angela Viero (Secel), Caroline Figueiredo (Sedetur), Daniel Gindri (Agricultura e Pecuária), Gabriella Segabinazi (Meio Ambiente), Iara Caferatti (Promoção e Desenvolvimento Social), Jesse Trindade (Planejamento), José Luiz Cáurio (Finanças e Orçamento), Mario Rivelino (Infraestrutura), Paulo Faraco (Administração), Rui Alexandre Medeiros (Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania) e o procurador geral Daniel Rosso estiveram presentes no evento.

Lista de homenageados

SECRETARIA DE FINANÇAS

• Odair Vieira Alves

SEDETUR

• Marcelo André dos Santos Cezar

SEMMAM

• Estacio Ei Fabio

• Neiva dos Reis de Oliveira

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

• Oredi Soares Alviene

SECRETARIA DE SAÚDE

• Juliana Brenner Michael

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

• Luismar Leite de Oliveira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

• Márcio José Duarte de Morais

SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• Cristiane Lopés Cardoso

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

• Silvia Cristiane Mafaldo de Oliveira

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

• Eder da Silva Oliveira

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, MOBILIDADE E CIDADANIA

• Nilson Veiga Anacleto

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

• João Leonel Venquiaruto Ferreira

PGM

• Giovani de Avila Dorneles