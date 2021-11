Jovem faz rifa de camiseta do Grêmio em benefício da APAE

Share on Email

André Luiz Antonello, apaixonado pelo Grêmio resolveu fazer uma ação solidária para ajudar a APAE. A rifa com 400 números vai sortear uma camiseta do seu time do coração.

Ele já havia feito uma rifa em benefício da entidade, porque sabe da importância do trabalho e necessidades da APAE.

Agora, André, conseguiu uma camiseta do Grêmio, do ex-jogador Ricardinho, assinada por ele par ser rifada. Cada número da rifa é 5,00.

André deixou a rifa em alguns estabelecimentos para venda: Uk, Loja do Grêmio e Inter, Arena, Ferragens Tito e na Prefeitura de Alegrete.



O André Luiz é ADM da pág @noataqueoficial do Instagram. No YouTube está como Noataque tricolor. Página de conteúdo esportivo relacionada ao Grêmio.

A primeira rifa que ele fez em prol da APAE, foi quando conseguiu uma camisa do Paulo Miranda para ajudar a entidade.

Novamente, o jovem correu atrás de uma camisa autografada e conseguiu a do Ricardinho, sendo que o sorteio será dia 15 de novembro pela pág @noataque oficial do Instagram André Luiz Antonello.

Acompanhe a página do instagram @noataqueoficial de André Luiz Antonello. Quem se interessar pode procurar alguns estabelecimentos parceiros, que estão com números para venda.

Loja Do Grêmio e do Inter, Escolinha do Grêmio(ARENA), UK ,Tito Ferragens, Caal Indústria e Consultório Odontológico Silvio Antonello.

Mais informações pelo contato (55) 996722121. A compra do número pode ser feita, também, pelo whatsapp e pagamento com PIX 82745692020.