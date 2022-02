Prefeitura já arrecadou mais de 2,1 milhões em IPTU

Share on Email

O contribuinte que pagar antecipadamente, até o dia 10 de março, em cota única, terá desconto de 10% no valor. Quem optou por pagar ainda no mês de fevereiro, também em cota única, até 10 de fevereiro, contou com 10% de desconto.

Até o dia 10 de fevereiro, foram arrecadados R$ 1.440.536,29 através da taxa relativa a coleta de lixo e R$ 2.110.745,04 com o IPTU, totalizando R$ 3.551.281,33.

Em comparação com ano de 2021, os valores arrecadados aumentaram, tendo em vista que foram contabilizados R$ 484.495, 59 com a taxa da coleta de lixo e R$ 738.721,78 relativos ao IPTU, o que totalizou o valor de R$ 1.223.217,13.

Já o ITBI foi atribuído ao valor de R$ 311.592,40, em 2021, sendo que, neste mesmo período, em 2022, estabeleceu-se em R$ 721.901,56. No entanto, a dívida ativa estava em R$ 524.024, 16 e, no momento, encontra-se em R$ 635.878,54.

Segundo José Luiz Cáurio, secretário de Finanças e Orçamento, as guias de pagamento foram encaminhadas pelos Correios e os contribuintes também podem emitir pelo site da prefeitura. “As pessoas não precisam comparecer à Secretaria de Finanças, pois os carnês já foram encaminhados ou podem ser impressos de forma online”, afirma o secretário.

As guias já podem ser acessadas no site, permitindo o acesso ao documento. Confira o passo a passo abaixo:

Acesse: www.alegrete.rs.gov.br

– No lado direito da tela, clicar em IPTU 2022;

– Automaticamente haverá direcionamento para Tributos/Imóveis;

– Digite o número da inscrição do IPTU;

– Clique em pesquisar;

– Aparecerá a parcela única Desconto de 10% vcto em 10/03;

– As demais parcelas (clicar em Parcelas);

– Emita o recibo e imprima.

Para maiores informações, entrar em contato pelo número do celular (55) 9 9168 6283 ( via WhatsApp) da Secretaria de Finanças. Basta fornecer o número da matrícula do IPTU para receber as guias e imprimi-las.