Homem é flagrado no interior de uma casa furtando fios de energia elétrica

O fato ocorreu durante a tarde, e a vítima foi avisada por vizinhos e conseguiu chegar na casa, quando o acusado ainda estavaem seu interior.

A idosa destacou aos policiais que sua residência estava desabitada e, atualmente reside com a filha alguns metros à frente. Entretanto, foi comunicada que, durante a tarde um homem estaria dentro do imóvel. Ao chegar no local, se deparou com o acusado que seria morador do bairro Renascer, na casa e uma sacola com a fiação de cinco peças.

O homem teria desconversado e dito que buscava sucatas, porém, foi afugentado do endereço e não chegou a levar a sacola com os fios. Porém, na sequência a idosa percebeu a falta de caixas de som que estavam em um dos quartos.