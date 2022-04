Prefeitura para na quinta, mas não fará feriadão

Porém, a Prefeitura não fará feriadão e na sexta-feira o expediente será normal nos serviços do Executivo.

Alguns mercados abrem, neste feriado e outros optaram por conceder o dia aos seus servidores.

Já as linhas de tranporte coletivo vão ser como as que funcionam aos domingos com duas rotas. Será a Prado – Santa Casa que fará a Zona Sul e a linha Nova Brasília que fará a Zona Leste. Os horários serão intercalados das 6h30min as 8h, depois das 12h as 14h e das 18h 30min as 20h.

Feriado:

Todo dia 21 de abril, o Brasil entra em feriado para relembrar e homenagear a vida e a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Quem foi Tiradentes?

Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na cidade de Pombal, hoje chamada Tiradentes, em Minas Gerais.

Além de dentista, Tiradentes também tentou a sorte como tropeiro, minerador e mascate, além do posto de alferes da cavalaria de Dragões Reais de Minas. Tiradentes envolveu-se na Inconfidência Mineira, um dos movimentos revolucionários libertários do século XVIII.