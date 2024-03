Prefeitura passa a oferecer vale feira aos servidores municipais

Share on Email

Como forma de aumentar os benefícios aos sevidores muncipais, a Secretaria de Administração de Alegrete entrega o cartão Vale Feira aos trabalhadores do Município. A entrega desse benefício iniciou no dia 26. No total são 2.045 servidores que vão receber vale de 50 reais para gastar nas Feiras de Produtores casdastrados na Secretaria de Agricultura e Pecuária. Só de vale feira, informa o Secretário Jose Lúcio Faraco, os valores mensais vão chegar a R$ 102.250 reais entre todos os servidores. O benefício será em forma de cartão e cada secretaria fará a entrega aos seus colaboradores.

Pedro Moraes, produtor da Chácara da Edília, na Avenida Tiaraju, comentou que oito colegas que se dedicam a produção de alimentos com trabalho em família já se cadastraram e acredita ser um incentivo a mais, já que os servidores da Prefeitura poderão comprar verduras, legumes frutas e outros alimentos das feiras familiares, sem agrotóxicos e fresquinhos, atesta.

Os trabalhadores municipais, também, já recebem auxílio alimentação desde setembro de 2023, no valor em R$ 350,00 para os servidores de 40h semanais, R$ 262,50 aos de 30h e R$ 175,00 aos de 20h.