Prefeitura presta conta dos 5,7 milhões de reais recebidos para enfrentamento à Covid-19

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem trabalhado efetivamente no enfrentamento à Covid-19. Durante a pandemia foram exatamente R$ 5.716,620,40 milhões em recursos de repasses recebidos e aplicados em sua totalidade em ações, serviços e equipamentos para combater o avanço da pandemia no município.

Do valor total, R$25.930,54 foram repassados pelo Ministério Público e aplicados em equipamentos. R$116 mil foram repassados pelo Governo do Estado, dos quais R$100 mil foram destinados para a Santa Casa, R$1 mil para aquisição de álcool gel e equipamentos de proteção individual para comunidade quilombola e R$15 mil para álcool gel e equipamentos de proteção individual para a saúde prisional.

Dos R$ 5.574,689,86 repassados pelo Governo Federal, R$4.856.847,50 foram destinados para despesas de custeio. R$71.889,00 foram investidos na compra de equipamentos, R$5,953,36 foram destinados para a Vigilância Epidemiólogica e R$640,000,00 foram destinados pela Secretaria de Finanças e utilizados no custeio da folha de pagamento.

Alegrete ampliou sua capacidade de atendimento implantando a UTI Covid com 15 leitos e o Hospital de Campanha com 30 leitos, foi realizado o fortalecimento da UPA. A Prefeitura além de continuar sua atuação qualificada na atenção básica nas UBS e equipes de ESFs implantou um Centro de Triagem Respiratória com recursos próprios e ainda cedeu profissionais para Santa Casa. Além disso, só no mês de março a Secretaria de Saúde conseguiu por meio de empréstimo, em parceria com 10ª CRS, 06 respiradores e o Ministério da Saúde enviou mais 05 equipamentos novos, totalizando 11 respiradores utilizados por pacientes internados na Santa Casa.

“Estamos fazendo a gestão responsável dos recursos a fim de potencializar nosso sistema de saúde, desde a atenção básica até a atenção hospitalar. Temos movido todos os esforços para ampliar os atendimentos e garantir que todos os alegretenses tenham acesso a um atendimento de qualidade”, afirmou a Secretária Haracelli Fontoura.

“Em março a pandemia completou um ano e nesse tempo a Prefeitura empenha todos os esforços para combater a disseminação do vírus e aplicar recursos com responsabilidade, eficiência e transparência, de modo que possamos qualificar e ampliar nosso sistema de saúde e atender os alegretenses da melhor maneira”, declarou o prefeito Márcio Amaral.