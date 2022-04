Prefeitura presta contas dos investimentos no combate à Covid

No último dia 6, foi realizada na Câmara de Vereadores de Alegrete, uma audiência para prestação de contas da pandemia de Covid-19.

A solicitação foi da Prefeitura através da Secretaria de Saúde. A pandemia que iniciou em 2020, desafiou governos e municípios, principalmente, os gestores e profissionais da área da saúde.

De acordo com a Secretaria da Saúde, em Alegrete, foram investidos cerca de R$ 7,3 milhões, em diferentes ações de combate à Covid-19, diversas áreas, com ênfase para as políticas de saúde, com ampliação de leitos, vacinação, ampliação de equipes, testes, EPIs, equipamentos, medicamentos, mídias de prevenção e material gráfico, material de limpeza, material médico, dentre outras ações.

Durante a audiência foram elencandas todas despesas e investimentos destinados para o enfrentamento à pandemia de Covid-19.

O prefeito Márcio Amaral, o vice Jesse Trindade, a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura e as equipes da SMS participaram da reunião, no plenário da Câmara Municipal.

O Conselho Municipal de Saúde também esteve presente no evento.