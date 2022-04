Confirmado Rodeio do CTG Oswaldo Aranha do Durasnal

Depois de dois anos, em maio deste ano, um evento tradicioanal de Alegrete volta com toda a força.

O Rodeio do CTG Oswlado Aranha, no distrito de Durasnal, retorna com toda sua potencilaidade nos dias 6,7,8 de maio na sede do CTG.

A festa reúne centenas de pessoas que acampam e participam de provas artísticas e campeiras que acontece sempre depois da Campereda Internacional.

O rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha faz parte do calendário de eventos do Estado do RS e tem sua data oficial em março. Porém, devido a pandemia e a estiagem que assolou o município, não foi possível realizar antes.

O CTG possui um grande infraestrutura para rodeios, com a pista iluminada e aprovada pelo MTG, área para acampamentos e ampla sede social, espaços que necessitam de muito investimento em reformas devido aos dois anos sem manutenção e alguns temporais que destruíram parte da rede elétrica dos acampamentos, mas a patronagem, junto com a comunidade e sócios estão trabalhando para receber o público da melhor forma possível. Além do culto às tradições gaúchas, o Rodeio do CTG Oswaldo Aranha proporciona cultura, lazer e oportunidades de renda para pessoas que são contratadas para trabalhar no evento, que colocam suas bancas para vender produtos alimentícios e vestuário, além de movimentar o turismo e o comércio de artigos para o gaúcho na cidade, diz Glaubia Jaques.

O 33⁰ Rodeio Crioulo do CTG Oswaldo Aranha terá provas campeiras, de culinária, artesanato e artísticas. Tertúlia, apresentações de trovas e, no sábado o baile com Gaitaço Tche.

Estamos confiantes de que faremos um grande Rodeio, porque o culto às nossas tradições e costumes são marcantes em Alegrete e tem muitos que gostam e esperam por esta festa tradicional, diz a patroa do CTG.

Nos próximos dias já vão estar abertas as inscrições e liberadas as informações sobre o evento tradicionalista.