Prefeitura promove audiência pública virtual para criar Plano Municipal de Saúde

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, promove, de forma virtual, na próxima segunda-feira, dia 21 de junho, a Audiência Pública para discutir o Plano Municipal de Saúde. Em virtude da pandemia de Covid-19, está sendo disponibilizada a Audiência Pública On-line, onde os alegretenses podem opinar de 21 a 28 de junho sobre os mais variados temas na área da saúde através de um link que será disponibilizado no site www.alegrete.rs.gov.br, da Prefeitura de Alegrete.

O prefeito Márcio Amaral enfatiza que a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a elaboração do seu Plano Municipal de Saúde (PMA) 2022-2025, que é elaborado de quatro em quatro anos e apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período, os quais são expressos em objetivos, diretrizes e metas. “Queremos ouvir as pessoas. A participação de todos é fundamental e o momento é agora”.

Conforme a secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, o Plano Municipal de Saúde é um documento que sistematiza o conjunto de proposições políticas do governo municipal na área de saúde, isto é, o conjunto das propostas de ações em relação aos problemas e necessidades de saúde da população do município, levando em conta os princípios e diretrizes gerais que regem a política de saúde no âmbito nacional e estadual.

PARTICIPAÇÃO E TRANSMISSÃO

Os alegretense também podem participar da Audiência Pública que será transmitida em tempo real pela página no facebook/prefeituradealegrete na segunda-feira, dia 21, às 14h30. Para enviar suas sugestões será oferecido um link no site da prefeitura