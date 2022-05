Prefeitura promove reunião da rede de Saúde Mental de Alegrete

Na ocasião, ocorreu a primeira reunião de rede entre a atenção especializada da Saúde Mental com a Atenção Básica. A iniciativa visa promover discussões a respeito da linha de cuidados e da importância da integração das ações em benefício do usuário do SUS.

Estavam presentes as equipes dos dois Caps – Centro de Atenção Psicossocial II e Ad – que encontram-se em supervisão clínico-institucional, desenvolvida pela enfermeira Michele Eichemberger, Doutora em Saúde Pública e Saúde Coletiva. A enfermeira atua com o propósito de ajudar as equipes a reverem a suas formas de desenvolver o trabalho e a importância das ações de cuidado integradas com toda rede.

Os profissionais das ESFs manifestaram-se sobre como também atuam no cuidado em saúde mental. Na oportunidade, foram escolhidas as ESFs Centro Social Urbano e Vera Cruz como pilotos de uma ação potente e permanente de matriciamento e integração das ações de rede, visando melhorias no cuidado aos usuários que requerem atenção em saúde mental onde residem.

Destaca-se o trabalho em conjunto na organização da reunião, através do Sistema de Saúde Mental, da direção da Atenção Básica, das equipes de redutores de danos, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), dos CAPS e residentes.