Prefeitura faz maior entrega de matrículas de moradia dos últimos anos

Os contemplados serão os moradores dos bairros Nova Brasília e Getúlio Vargas, na região leste da cidade, onde 262 famílias receberão seus títulos, conforme o edital n° 015/2022. O ato marca a finalização de uma importante etapa da regularização fundiária urbana nestas localidades. Em novembro do ano passado, a prefeitura entregou 89 regularizações, totalizando 351 famílias contempladas.

O prefeito Márcio Amaral ressalta a importância em regularizar a moradia da população.“Nós temos muitas cidades dentro da nossa cidade. Esta é uma das cidades em que os serviços muitas vezes são irregulares. A água não é regularizada, a luz não é regularizada. Então, quando chega a regularização fundiária, chega o serviço na cidade, aí melhora o espaço urbano, melhora a vida das pessoas. Por isso é um dia de muita alegria” – disse o prefeito.

O vice-prefeito, Jesse Trindade, destaca que o processo para regularizar a região demandou bastante tempo. “Essa é a maior entrega que realizamos nos últimos tempos, isso é a coroação do nosso trabalho, do envolvimento da prefeitura com a comunidade. Essa matrícula de moradia é a certidão de nascimento de cada morador”, ressaltou o vice.

O processo de regularização foi conduzido pelas Secretarias de Planejamento, Infraestrutura (setor de Habitação) e Procuradoria-Geral do Município. A entrega da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) aos moradores garante que, a partir deste ato, cada um tem a propriedade do seu imóvel.

A oficial do Registro de Imóveis de Alegrete, Elaine Aliatti, participará do ato.

Abaixo, confira a lista dos moradores relacionados:

Edital n° 015/2022