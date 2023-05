Prefeitura quer mais investimentos e projetos turísticos para Alegrete

Na manhã desta sexta-feira, 12, o prefeito Márcio Amaral, acompanhado pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, realizou uma reunião importante para discutir o desenvolvimento do turismo na cidade. O encontro contou com a presença do gerente do Banrisul, Jonathan Reimann, e dos empresários Veldo Batistela e Marcelo Noetzold.

O principal tema da reunião foi a discussão de investimentos no setor turístico do município. Durante a conversa, foram apresentadas diversas ideias e sugestões para impulsionar o turismo local, fortalecendo a economia da cidade e gerando mais empregos e oportunidades para os moradores.

Além disso, também foi abordado o tema da Copa Gaúcha de Velocross, que acontecerá no próximo domingo, 14, na cidade. A competição tem se desenvolvido na região e, automaticamente, tem impulsionado o turismo local. A organização do evento tem investido em infraestrutura, buscando atrair mais visitantes e fortalecer o comércio da cidade.

Ao final da reunião, o prefeito Márcio Amaral destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para o desenvolvimento do turismo na cidade. Ele também destacou a relevância da realização da Copa Gaúcha de Velocross, que vem movimentando a economia local e atraindo mais visitantes para a cidade. A expectativa é de que novas iniciativas sejam desenvolvidas em breve para continuar impulsionando o turismo na cidade.