Homem tem celular roubado enquanto dormia em banco da Praça

Indivíduo de 22 anos se aproveitou da situação de um homem que estava dormindo em um banco na Praça Getúlio Vargas, para furtar o celular da vítima.

Contudo, assim que populares identificaram a ação do ladrão, acionaram a Brigada Militar.

De acordo com os policiais militares, uma guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando foi interceptada por populares que estavam com um homem de 22 anos detido por ter efetuado o furto de um celular na Praça Getúlio Vargas.

Segundo relato, o indivíduo teria se aproveitado que a vítima, um homem de 51 anos, estava adormecida em um banco e o celular caiu no chão.

Desta forma, o acusado pegou o aparelho e saiu correndo, sendo então detido por populares que visualizaram o fato.

No momento em que foi abordado, o homem não estava com o celular, mas admitiu que havia jogado no chão durante a fuga.

Na sequência, durante as buscas o celular foi localizado na calçada.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas até a DPPA onde foi confeccionado registro simples por furto.