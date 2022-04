Prefeitura realiza atividades ambientais com alunos do Emílio Zuñeda e Fundação Maronna

Em parceria com a Fundação Maronna, o setor de Educação Ambiental da Sala Verde, organizou um grupo de alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Emílio Zuñeda, acompanhados pelo professor Iury Berned.

A atividade foi realizada para que os alunos pudessem ouvir de técnicos, in loco, sobre a importância que o solo tem para vida, produção de alimentos e os cuidados que devemos ter para que os solos se mantenham fortes e férteis.

A engenheira agrônoma, Katia Messa Anacleto, a qual também é conselheira do Meio Ambiente, articulou a atividade, juntamente com a Fundação Maronna representada pela engenheira agrônoma, Adriana Vargas, com o engenheiro agrônomo, Luciano Araújo Freitas, da AGROTEC Consultoria.

Acompanharam a atividade pela Secretaria do Meio Ambiente, Sílvia Cristiane Mafaldo e Leomara Medeiros.

A SEMMAM, possui calendário de atividades alusivas às datas relacionadas a temas do meio ambiente, e também realiza atividades por agendamento na Sala Verde ou itinerante nas escolas.