Projeto de educação financeira é implementado em 13 escolas do Município

As formações de educação financeira são destinadas aos professores e alunos da Rede Municipal de Ensino.

O município também recebeu do IBS a doação de inúmeros jogos para as escolas. A formação dos educadores já teve início, com os jogos já entregues nas escolas da rede pública.

Segundo a secretária da Secel, Angela Viero, a Educação Financeira, inserida por meio de jogos e aliada a diversos temas transversais, pode ser incorporada à diferentes propostas pedagógicas respeitando-se a cultura local, possibilitando assim o estudo desse importante assunto e não restringindo a sua utilização em uma única matéria.

O projeto de Educação Financeira com os jogos chega ao município de Alegrete alcançando 13 escolas. “A formação e todo o material têm sido elogiado pelos educadores. Nossos professores querem inovar, e já relataram que estão adorando a formação e todo o material do projeto”, finalizou.