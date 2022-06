Prefeitura realiza encontro com catadores de materiais recicláveis

A Prefeitura de Alegrete, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (Semmam) e Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS), através de ações do Projeto Reciclador, realizaram encontro com catadores de materiais recicláveis na última sexta-feira, 24, no Salão Azul, do Centro Administrativo Municipal. Na oportunidade, estiveram presentes o total de 90 trabalhadores.

Policiamento Ostensivo apreende menor, com drogas, em via pública

A abertura do evento foi realizada pelas secretarias da Semmam, Gabriella Segabinazi, e da SPDS, Iara Caferatti. Em sequência, foi disponibilizada uma palestra com os Coordenadores dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Márcio Duarte e a Raquel Mesquita, na qual foram apresentados todos os serviços oferecidos, como a forma com que os usuários podem ter acesso aos programas, quais os direitos que eles possuem, assim como os serviços do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O diretor de inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alex de Souza, deu sequência sobre a temática “Microempreendedor Individual e a Sala do Empreendedor. A Secretaria de Saúde, através do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), conversou a respeito do uso dos equipamentos de proteção individual, assim como agirem em caso de acidente de trabalho.

Durante o evento, os servidores da Semmam e SPDS atualizaram os dados dos participantes.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito, Jesse Trindade, o vereador João Leivas.

O próximo encontro está marcado para o dia 29 de julho, a partir das 13h30, no mesmo local.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis diretamente nas secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente ou no CRAS.