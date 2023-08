Prefeitura se solidariza com família de aluno que teve dedo amputado

A Prefeitura de Alegrete, gestão 2021-2024, em decorrência da decisão prolatada pela Justiça do Rio Grande do Sul em agosto de 2023, que condenou o Município de Alegrete a pagar uma indenização para um aluno que teve o dedo amputado em 2013 após ficar preso em um balanço na escola em que estudava, vem pelo presente, esclarecer aos munícipes:

– O fato ocorreu no ANO DE 2013, na Escola Municipal de Educação Básica Costa Leite, comunidade do Jacaquá, na gestão do prefeito Erasmo Guterres Silva e tendo sido ajuizado o processo indenizatório, comunica-se que o Município cumprirá com todas as suas obrigações integralmente, assim como tem procedido em todos os processos judiciais nos quais é parte.

– A Prefeitura de Alegrete se solidariza à família e à criança envolvida no fatídico episódio, principalmente pelos danos físico e emocional, sabendo de suas obrigações legais quanto a zelar pelas crianças e adolescentes que estão sob sua guarda.

– Na gestão 2021-2024 todas as medidas de segurança até então estabelecidas neste Município foram revisadas e as escolas e polos municipais passaram por inspeções e o Município investiu em tecnologia e segurança para novas instalações de brinquedos infantis em pracinhas já instalados nas escolas do município e em diversos pontos de lazer na cidade.

– Ratificamos nosso compromisso de respeito à ordem pública seguindo as determinações expressas pela Justiça e objetivamos, em síntese, conciliar os interesses comuns a todos.