Prefeitura se solidariza com situação da Segurança Pública em Alegrete e solicita doses da vacina

Compartilhe















Tão logo o Portal Alegrete Tudo noticiou que os agentes da Segurança Pública de Alegrete estariam pleiteando serem incluídos nos grupos prioritários para imunização da covid-19, o prefeito Márcio Fonseca do Amaral recebeu o grupo no Centro Administrativo.

A reunião teve por objetivo a entrega do ofício formalizado no início da manhã num encontro na Câmara. O prefeito Márcio Amaral acompanhado da Secretária da Saúde do município Haraceli Fontoura, ouviram os relatos pertinentes a situação em que os agentes da Segurança Pública estão expostos.

Anabel Dichete, agente penitenciária aposentada, atualmente diretora do Sindicato dos Servidores Penitenciários – AMAPERGS, coordenou os trabalhos e fez um relato sobre a situação da Segurança Pública, especialmente no Presídio de Alegrete, onde 7 agentes penitenciários foram afastados, positivos para covid-19 e reforçando a necessidade de serem incluídos no primeiro grupo de vacinação, prevenindo uma possível contaminação em massa no interior do estabelecimento.

A reunião também defendeu a vacinação para agentes da segurança pública que estão na ativa: Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, PRF.

Estiveram na reunião, realizada no final desta manhã no salão azul da prefeitura, Anabel Dichete (Sindicato AMAPERGS), Vereador Vagner Fan/MDB, Diretor do PEAL Cledir Pies, Promotora Daniela Fistarol, Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, Prefeito Márcio Fonseca do Amaral e Secretária de Saúde Haraceli Fontoura.

A prefeitura por sua parte mencionou a importância e necessidade de imunização dos agentes de segurança e se disse parceiros do grupo. A Secretária Haracelli confirmou que ira enviar um ofício via Secretaria da Saúde e Gabinete do Prefeito, solicitando as doses para os agentes da segurança pública que atuam no município.

Conforme levantamento feito pela manhã, a representante sindical da AMAPERGS, destacaou que seriam necessárias 147 doses da vacina para imunizar os agentes da Guarda Municipal, do Estado (SUSEPE, BM, POLÍCIA CIVIL, BOMBEIROS e RODOVIÁRIA ESTADUAL) e Federal (RODOVIÁRIA FEDERAL) como grupo prioritário, prevenindo um colapso na segurança e saúde.

Júlio Cesar Santos